«الاتحاد» تطلق بطاقتها الذكية للقراء اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق صحيفة «الاتحاد»، اليوم، بطاقتها الذكية المتميزة والفريدة من نوعها، على مستوى الدولة والمنطقة بأسرها، والتي ستوفر لقرائها محتوى رقمياً متجدداً بمجرد تمرير الهواتف الذكية على رمز «كيو آر» «‏‭ ‬«QRالموجود ‬عليها، ‬كما ‬ستمكن ‬البطاقة ‬ذوي ‬الاحتياجات ‬الخاصة ‬من ‬الاستماع ‬لعناوين صحيفة «‬الاتحاد» ‬وملاحقها ‬المختلفة ‬على ‬نحو ‬يومي، ‬بالإضافة ‬إلى ‬الاستماع ‬إلى مقالات ‬كتاب ‬الأعمدة ‬المختلفة.

وقال سعادة محمد إبراهيم المحمود، رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام: «إن إطلاق هذه البطاقة الذكية يأتي انسجاماً مع استراتيجية أبوظبي للإعلام طويلة المدى التي تستهدف إحداث نقلة نوعية، تشمل المحتوى الإعلامي الذي تقدمه في شتى الوسائل، وذلك لمواكبة التطورات الرقمية التي يشهدها القطاع الإعلامي، ولنكون منصة إعلامية متنوعة تمتلك جميع عناصر ومقومات الإعلام التقليدي والحديث».

وأضاف سعادة المحمود: «نهدف من خلال هذه الخطوة إلى توفير المحتوى الإعلامي الخاص بصحيفة «الاتحاد» إلى جميع شرائح المجتمع، وبخاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عبر توفير نشرات صوتية خاصة للمقالات الصحفية الخاصة بأبرز الكتاب والشخصيات الإعلامية، والمقالات المنشورة عبر الصفحات المطبوعة والمنصات الإلكترونية التابعة للصحيفة».

استراتيجية ذكية