4 قتلى باستمرار معارك شرق طرابلس

طرابلس (وكالات)

قتل أربعة أشخاص بينهم مدنيان على الأقل، في معارك الأحد والاثنين بين مجموعات مسلحة متنافسة شرق طرابلس، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الليبية. وأوضحت الوزارة في حصيلة نشرتها الليلة قبل الماضية على موقعها الإلكتروني أن أربعة أشخاص بينهم عاملان أجنبيان قتلوا وأصيب 21 آخرون بجروح في مواجهات الأحد والاثنين في القره بوللي التي تقع على بعد 60 كلم شرقي العاصمة. ولم توضح الوزارة جنسية الأجنبيين.

واندلعت هذه المواجهات مساء الأحد في القره بوللي بين قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني ومجموعات منافسة مرتبطة بحكومة سابقة. وقال شهود إن المعارك استمرت فجر أمس الثلاثاء. وكان مسلحون موالون لحكومة سابقة غير معترف بها برئاسة خليفة الغويل أطيح بها اثر تشكيل حكومة الوفاق الوطني، قدموا أساسا من مدينة مصراتة تجمعوا في الأيام الأخيرة قرب القره بوللي. وحذرت حكومة الوفاق الوطني الجمعة مجموعات «خارجة عن القانون» من التقدم باتجاه العاصمة مضيفة أنها أصدرت أوامر لقواتها بصد أي هجوم على طرابلس.

وأفاد شهود أن القوات الموالية لحكومة الوفاق تجمعت بدورها شرقي القره بوللي لصد هجوم خصومهم. وأضافت المصادر ذاتها أن عشرات الدبابات والشاحنات الخفيفة «بيك أب» المجهزة بمدافع مضادة للطائرات اتجهت من طرابلس إلى القره بوللي. وكانت قوات حكومة الوفاق مدت نفوذها نهاية مايو في طرابلس بعد أن طردت خصومها من مواقع كانوا يتمركزون فيها جنوب العاصمة.

من جانب آخر، أعلن ممثلون عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في ليبيا، في ختام مباحثاتهم في لاهاي بهولندا الليلة قبل الماضية أن الاتفاق السياسي هو الأداة الأكثر قابلية للتطبيق في البلاد.