تناول فيتامين "د" قبل الولادة يقلص خطر الإصابة بعيوب خـلْـقية

يشير بحث إلى أن النساء اللواتي يتناولن المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين (د) خلال الحمل قد يكن أقل عرضة لإنجاب أطفال يعانون من نقص في الوزن كما يشير إلى أن هذه المكملات ربما تكون مرتبطة بتقليص خطر وفيات الأجنة أو الأطفال.
وبوجه عام، خلصت الدراسة إلى أن الأمهات اللواتي يتناولن مكملات فيتامين (د) خلال الحمل أقل عرضة بنسبة 28 في المئة لإنجاب أطفال يعانون من نقص الوزن أو لوفاة الأجنة أو حديثي الولادة.
ولكن يبدو أن مكملات فيتامين (د) توفر هذه المنافع فقط عندما تتناول النساء 2000 وحدة دولية أو أقل في اليوم. وارتبطت هذه الكمية من الفيتامين بتراجع احتمالات إنجاب أطفال يعانون من نقص في الوزن بنسبة 55 في المئة ووفيات الأجنة أو حديثي الولادة بنسبة 65 في المئة.
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كما قللت المكملات من خطر نقص وزن الأطفال وحسنت مستويات الكالسيوم لديهم ونموها في الشهور الاثني عشر الأولى من أعمارهم.
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