انتزاع 132 ألف لغم زرعتها الميليشيات في عدن ومحافظات مجاورة وتوثيق 130 انتهاكاً في حجة

بسام عبدالسلام (عدن)
أعلنت السلطات العسكرية في مدينة عدن، جنوب البلاد، عن نزع أكثر من 132 ألف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في عدن ومحافظات مجاوره لها خلال حربها الظالمة التي تشنها منذ أواخر مارس 2015.
وأشار العقيد قائد هيثم حلبوب مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن أن الفرق الهندسية تعمل من أجل تطهير المناطق الملغومة كافة التي خلفتها الميليشيات الانقلابية أثناء فترة سيطرتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المركز فقد 19 شهيداً وجريحاً أثناء قيامهم بواجبهم في نزع الألغام ومخلفات الحرب في المحافظات المحررة.
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وكشفت تقارير حقوقية يمنية عن قيام الميليشيات الانقلابية بزرع أكثر من نصف مليون لغم، من بينها ألغام محرمة دولية، وأخرى مصنوعة في إيران، وأن تلك المتفجرات حصدت حتى اللحظة أكثر من 700 ألف شخص في عدد من المحافظات اليمنية. وأوضحت التقارير أن أكثر من 40 ألف لغم تم نزعها من المحافظات اليمنية المحررة حتى مايو الماضي.
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وأكد التقرير أن الانتهاكات التي مارستها الميليشيا الانقلابية بمحافظة حجة لشهر يونيو، تمثلت في الاختطاف والمداهمة وإطلاق الرصاص وزرع عبوات ناسفة في سيارات مواطنين، وفرض خطباء بالقوة في الجوامع.