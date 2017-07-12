«الشرعية» تسيطر على جبال استراتيجية في الجوف

عقيل الحلالي (صنعاء)

سيطرت قوات الشرعية في اليمن والمدعومة من التحالف العربي، أمس الثلاثاء، على جبال استراتيجية في بلدة المتون آخر أهم معقل المتمردين الحوثيين وحلفائهم في محافظة الجوف شمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني في محافظة الجوف، العقيد عبدالله الأشرف، لـ«الاتحاد»، إن قوات الجيش مدعومة بطيران التحالف سيطرت في وقت مبكّر الثلاثاء على جبل جراد الاستراتيجي ضمن سلسلة حام الجبلية في شمال المتون، مشيراً إلى أن عملية السيطرة على جبل جراد جاءت بعد معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

كما قتل عدد من المتمردين ودمرت عربات ومركبات عسكرية للميليشيات في ست غارات جوية للتحالف العربي على جبل جراد ومناطق مجاورة.

وذكر المتحدث العسكري أن قوات الشرعية بتحريرها جبل جراد قطعت طريق إمدادات الميليشيات إلى جبل الربطة المجاور شرقي معسكر حام آخر قاعدة عسكرية رئيسية للحوثيين وقوات صالح في جنوب محافظة الجوف التي تشهد معارك منذ ديسمبر 2015.