تتويج بطل «تحدي القراءة العربي» في «التعليم الأزهري»

دبي (الاتحاد)
توج الطالب شريف سيد مصطفى، بطلاً لتحدي القراءة العربي في دورته الثانية على مستوى قطاع التعليم الأزهري بجمهورية مصر العربية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحضور الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ونجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي، وعدد من مسؤولي القطاع وفريق التحدي وأولياء أمور الطلبة ومديري المعاهد، وحشد من العلماء والمفكرين.
وكرم الدكتور عباس شومان بطل تحدي القراءة العربي «شريف سيد مصطفى»، الطالب في الصف الثاني عشر من منطقة القاهرة الأزهرية، فيما نال مشرفو منطقة بني سويف الأزهرية جائزة أفضل مشرف على مستوى الأزهر الشريف.
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كما تم تكريم بقية الطلبة العشرة الأوائل وشهد الحفل توزيع شهادات التقدير على 540 طالباً وطالبة وصلوا إلى النهائيات من مختلف المناطق والمحافظات.
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جدير بالذكر، أن مشروع تحدي القراءة العربي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر من العام 2015 يمثل أكبر مشروع إقليمي عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، وصولاً لإبراز جيل جديد متفوق في مجال الاطلاع والقراءة وشغف المعرفة.