استيقظ فوجد رأسه بين فكي «دُب»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أصيب موظف في مخيم صيفي في كولورادو بصدمة العمر عندما استفاق ورأسه عالق بين فكي دب أسمر يجره على الأرض.

ووصف الشاب (19 عاماً)، والمدرب على تقنيات الصمود «الألم الشديد»، الذي شعر به عندما راح الدب «يطحن» جمجمته الأحد الماضي. وقد جره الدب على مسافة أربعة أمتار على الأرض قبل أن يرغمه مخيمون آخرون على ترك فريسته. وباشر مسؤولون عن الموقع برفقة كلاب عملية مطاردة الدب.

وأوضح الشاب الذي اكتفت محطة «دنفر 7» التلفزيونية المحلية بالقول، إن اسمه ديلان «الطقطقة التي كنت أسمعها كانت على الأرجح أسنان الدب على جمجمتي التي كان يعضها».

وأضاف «أمسك بي.. وسحبني وعضني في مؤخرة الرأس وجرني، مرحلة الجر كانت الأطول في هذا الحادث، شعرت أنها استمرت طويلا جداً».

وكان ينام في كيس نوم على ضفة بحيرة مع أربعة عاملين آخرين في المخيم عندما هجم عليه الدب في منطقة واقعة على بعد ثلاثين كيلومتراً من مدينة بولدر.

وأوضح ديلان الذي خضع لتسع غرزات في المستشفى «ظننت لبرهة أني أحلم لكن أدركت بعد ذلك أن الألم شديد، ولا يمكن أن أكون في حلم».