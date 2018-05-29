الجيش يصفي 8 مسلحين ويدمر 80 وكراً إرهابياً في سيناء

القاهرة (وام، وكالات)

أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس القضاء على 8 مسلحين « تكفيريين « والقبض على 64 شخصا من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم وذلك في إطار العملية الشاملة «سيناء 2018». وأشارت القوات المسلحة المصرية في بيان لها إلى أنه تم تدمير 80 وكرا إرهابيا عثر بداخلها على عدد من العبوات الناسفة والذخائر ومواد الإعاشة وبعض الكتب التى تدعو إلى الفكر التكفيري.

ولفت البيان إلى أن عمليات التمشيط والمداهمة أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية وأجهزة اتصال لاسلكية وجهاز لاب توب وكاميرا تصوير وجراكن تحتوي على مواد متفجرة بوسط وشمال سيناء. ونوه إلى أن العمليات أسفرت أيضا عن ضبط وتدمير 20 سيارة و79 دراجة نارية من دون لوحات معدنية واكتشاف وتفكيك وتفجير 15 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قوات الجيش بمناطق العمليات. وفي إطار جهود قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وعلى الاتجاه الاستراتيجى الغربي تم اكتشاف مخزن تحت الأرض مغطى بالرمال جنوب مطروح عثر بداخله على 544 مسدس 9 مم و3 بنادق آلية وقناصة و3 بنادق خرطوش وكميات من الذخائر.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس أن السلطات المصرية ألقت القبض على أربعة مسؤولين من بينهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية يشتبه في تلقيهم رشا من شركات كبرى لتجارة السلع الغذائية، وبحسب الوكالة، فإن المسؤولين الثلاثة الآخرين هم مدير مكتب رئيس الشركة القابضة، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب.

ولم تنشر وكالة أنباء الشرق الأوسط أسماء تلك الشركات لكنها وصفتها بأنها «من كبريات شركات توريد السلع الغذائية» وذكرت أن الرشا «تجاوزت مليوني جنيه.. مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها».