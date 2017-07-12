الدولار يصعد لأعلى مستوى في 4 أشهر أمام الين

لندن (رويترز) -

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات تستخدم لقياس قوته على نطاق أوسع أمس وسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر أمام الين مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام 25 نقطة أساس خلال الأسبوعين الأخيرين. ونزل الدولار النيوزيلندي لأقل مستوى منذ 23 يونيو بعد تقرير عن زلزال قوي ضرب البلاد قبالة ساوث آيلاند ولكن لم ترد أنباء عن حدوث خسائر حتى الآن. وزاد مؤشر الدولار نحو 0.1 في المئة إلى 96.138 وصعد أيضاً أمام اليورو بذات النسبة وزاد نحو ثلث بالمئة أمام العملة الأميركية إلى 114.43 ين مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف مارس.

وتدلي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين بشهادتها أمام المشرعين يومي الأربعاء والخميس بينما يتحدث نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت في وقت لاحق اليوم.

وترسم البيانات منذ الأسبوع الماضي صورة قاتمة لاقتصاد بريطانيا وتقوض تلميحات آخرين في البنك لاحتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

واستقر الإسترليني تقريباً عند 1.2887 دولار و88.37 بنس لليورو.

إلى ذلك، تراجع الذهب قليلاً أمس الثلاثاء بفعل صعود الدولار مع ترقب السوق دلائل على مسار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل شهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1211.34 للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس/ آب 0.2 في المئة إلى 1210.50 دولار للأوقية. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.5 في المئة إلى 15.55 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 842.25 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين لليوم الثالث وخسر 0.8 بالمئة ليصل إلى 892.35 دولار للأوقية بعدما هبط أمس إلى 889.25 دولار وهو أقل مستوى له منذ الرابع من مايو.