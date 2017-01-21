«الفرسان» يحلق بـ «النصر» في «الكلاسيكو القديم»

وليد فاروق (دبي)

حقق الأهلي فوزاً عصيباً على ضيفه النصر 2-1 في «الكلاسيكو القديم» مساء أمس، ضمن الجولة الخامسة عشرة لدوري الخليج العربي، ليحصل على ثلاث نقاط غالية، في مباراة مشحونة ومتوترة شهدت خروج البطاقات الصفراء 9 مرات للاعبي الفريقين، علاوة على بطاقة حمراء لعبد العزيز هيكل مدافع «الفرسان» في الدقيقة الأخيرة لحصوله على إنذاريين متتاليين.

تقدم ريبيرو للأهلي في الدقيقة 40، وعادل فاندرلي النتيجة للنصر في الدقيقة 45، قبل أن يقتنص أحمد خليل النقاط الثلاث لفريقه بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 72. وبهذه النتيجة رفع «الأحمر» رصيده إلى 32 نقطة، في المركز الثاني مباشرة خلف الجزيرة المتصدر، بفارق 3 نقاط فقط، في حين توقف رصيد «الأزرق» عند النقطة 22 في المركز السادس.

جاءت بداية المباراة سريعة ومثيرة وأيضاً مقلقة لكلا الفريقين، حيث سقط ماجد حسن لاعب وسط الأهلي العائد من الإصابة على الأرض، بعد مرور 30 ثانية فقط، وهو ما أوقع قلوب الأهلاوية، خشية تجدد إصابة اللاعب المتكررة الفترة الأخيرة، واستمر علاج اللاعب لمدة تزيد على ثلاث دقائق، قبل عودته من جديد إلى المستطيل الأخضر.

والموقف نفسه حدث مع النصر، بعدما سقط عبد العزيز برادة، في لعبة مشتركة مع سالمين خميس، نال على إثرها الأخير بطاقة صفراء، بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة، واستمر علاج المحترف المغربي دقيقتين، قبل أن يستأنف اللعب بمشاركته مع فريقه.