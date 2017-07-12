«مبادلة»: أمل الجابري رئيساً تنفيذياً لـ «كوجنيت»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، شركة الاستثمار الاستراتيجي، أمس في بيان، تعيين أمل الجابري في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «كوجنيت»، المشروع المشترك بين «مبادلة» و«آي بي إم واتسون»، والمزود الحصري لحلول «واتسون» التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسوف تترك الجابري منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إنجازات لنظم البيانات» (إنجازات)، التابعة كذلك لـ«مبادلة» للتركيز على مهام منصبها الجديد - بعد أن شغلت منصب المدير العام بالنيابة لشركة «كوجنيت» لفترة مؤقتة منذ يونيو 2016. ومن المقرر أن يحتفظ خالد الملحي بمنصبه رئيساً تنفيذياً لـ «إنجازات» الذي شغله منذ مطلع العام الجاري. وقال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»: «أسهمت الجابري بدور محوري في تعزيز أنشطة (مبادلة) في هذا القطاع لأكثر من عقد من الزمن، وتطورت مسيرتها المهنية سريعاً لتغدو إحدى الرائدات المتميزات في مجال التكنولوجيا. وتعد شركة (كوجنيت) إحدى مشاريع (مبادلة) الاستثمارية الأكثر تميزاً وطموحاً، وتعتبر الجابري الشخصية المثالية لقيادة الشركة، التي توفر حلول (آي بي إم واتسون) التكنولوجية في السوق». واضطلعت أمل الجابري، بصفتها المدير العام بالنيابة لشركة «كوجنيت»، بدور في قيادة مسيرة نمو الشركة والعمل مع فريق من المتخصصين للتركيز على توفير منتجات «آي بي إم واتسون» في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال فترة عملها في هذا المنصب، أعلنت الجابري برمجة حلول واتسون مع قدرات التعلم المعرفي باللغة العربية، ليتم فيما بعد إطلاق أول تطبيق مباشر ناجح باللغة العربية من «آي بي إم واتسون». من جهتها، قالت الجابري: «أشعر بالفخر والاعتزاز، وأتطلع إلى تعزيز الأسس التي أرساها فريق (كوجنيت) من الكوادر المتميزة ذوي الخبرة، لتنفيذ المهمة الموكلة إلينا من قبل الجهة المساهمة، شركة (مبادلة)، والمتمثلة في ترسيخ نهج التنويع الاقتصادي».