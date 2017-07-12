«الاتحاد للطيران» تنقل 630 ألف راكب من وإلى الصين

بسام عبد السميع (تشنغدو)

نقلت «الاتحاد للطيران» أكثر من 630 ألف راكب من وإلى جمهورية الصين الشعبية خلال عام 2016، ويعمل أكثر من 70 موظفاً في الاتحاد للطيران في 4 مدن بالصين، وتسير الناقلة أربع رحلات يومياً إلى إلى بكين وشنغهاي وتشنغدو وهونج كونج، بحسب تقرير أعمال الشركة في الصين.

وأوضح التقرير، أن قرار دولة الإمارات في نوفمبر 2016، الخاص بدخول الصينيين إلى الإمارات من دون تأشيرة مسبقة يسهم بصورة كبيرة في زيادة عدد السائحين والمستثمرين إلى الإمارات.

وقال التقرير: «تمثل الصين واحداً من أهم الأسواق للاتحاد للطيران على الصعيد العالمي، وتسهم التطورات الأخيرة مثل منح التأشيرة عند الوصول في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي كوجهة فريدة للأعمال والترفيه، ما يشجع المسافرين الصينيين على الاستفادة من باقات رحلات التوقف في العاصمة الإماراتية التي توفرها «الاتحاد للطيران» على مدار العام عند سفرهم إلى الوجهات على امتداد الشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا».

كما توفر رحلات المشاركة بالرمز مع خطوط شرق الصين الجوية، وخطوط طيران هاينان، وخطوط هونج كونج الجوية، للمسافرين الصينيين مزيداً من الوجهات التي يمكنهم الاختيار من بينها، ومواعيد رحلات أكثر مرونة، إضافةً إلى المزيد من برامج الولاء للمسافرين الدائمين.