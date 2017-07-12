«البحري» تفوز بجائزة «أفضل خط شحن للعام»

دبي (الاتحاد)

فازت «البحري»، بجائزة «أفضل خط شحن للعام» عن فئة مشغل ناقلات البضائع العامة، وذلك ضمن «جوائز ماريتايم الهندية» لعام 2017، والتي تُعَد من أهم الجوائز المرموقة في قطاع النقل البحري في الهند. وتأتي هذه الجائزة تأكيداً على المكانة الريادية للشركة في القطاع البحري في منطقة آسيا والشرق الأوسط.

وأقيم حفل توزيع الجوائز مؤخراً في فندق ذا سانت ريجيس مومباي، بحضور عدد من ممثلي الشركات الكبرى في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتَسلَّم الجائزة نيابة عن شركة البحري الكابتن جيتين بوسليه المدير الإقليمي للبحري في الهند.

وقال أحمد بن محمد الغيث رئيس البحري للخدمات اللوجستية: «نحن فخورون بفوزنا في هذه الجائزة المرموقة وتفوقنا على نخبة من المنافسين الأقوياء، ويؤكد هذا التكريم بأننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافنا، كما يحفزنا على توسيع وجودنا في الهند، التي تُعَد سوقاً استراتيجية مهمة بالنسبة لشركة البحري».