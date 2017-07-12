سعود القاسمي يصدر مرسوماً بتعيين محمد مصبح النعيمي رئيساً لمجلس إدارة «غرفة رأس الخيمة»

رأس الخيمة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوماً أميرياً بتعيين رئيس مجلس إدارة لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. ونص المرسوم رقم «14» لسنة 2017 في مادته الأولى على تعيين محمد علي مصبح النعيمي رئيساً لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة اعتباراً من تاريخ 4 يوليو 2017 بدلاً من رئيس المجلس المستقيل.

وبحسب المرسوم، تبقى بقية مواد المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2016 سارية كما هي دون تغيير أو تعديل على أن يسرى مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.