إيفرتون ليس «دار عجزة»

ليفربول (أ ف ب)

أكد الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي في كرة القدم واين روني أن إيفرتون «ليس مأوى عجزة»، وذلك بعد عودته إلى نادي بداياته الذي تركه قبل 13 عاماً بحثاً عن الألقاب مع مانشستر يونايتد.

وحسم روني مسألة عودته إلى الفريق الذي تركه عام 2004، وهو في الثامنة عشرة من عمره، للالتحاق بفريق «الشياطين الحمر» مقابل 27 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار).

ويرى روني الذي أصبح مهمشاً في يونايتد منذ قدوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الصيف الماضي ما تسبب أيضاً باستبعاده عن تشكيلة المنتخب الإنجليزي، أن باستطاعته قيادة إيفرتون إلى الفوز بالألقاب التي غابت عنه منذ 1995 حيت توج بطلاً لمسابقة الكأس الإنجليزية.

وأكد أفضل هداف في تاريخ مانشستر يونايتد: «أنا لست قادماً إلى مأوى عجزة، أريد اللعب وتحقيق النجاحات، شعوري جيد، لست في كامل لياقتي البدنية في الوقت الحالي، لكني سأتحسن تدريجياً في الأسابيع القليلة المقبلة».