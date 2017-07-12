رام يرفع حدة المنافسة على صدارة «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

رفع الإسباني جون رام حدة المنافسة على صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، بعدما توج بلقب بطولة سوق دبي الحرة- إيرلندا المفتوحة، بالتعاون مع مؤسسة روري الخيرية.

وكسب الإسباني، الذي يبلغ 22 عاماً، أول ألقابه الموسم الحالي في الجولة الأوروبية، لينال 1.019.362 نقطة، ويرفع مجموعه الكامل إلى 2.653.886 نقطة بالمركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي»، ويضيق الخناق على صاحبي المركزين الأول والثاني حالياً، بعدما بات الفارق 47.742 نقطة فقط عن الإسباني سيرجيو جارسيا الذي يمتلك 2.701.628 نقطة، وبقي بالمركز الأول الإنجليزي تومي فليتوود بمجموع 3.634.431 نقطة.

وجاء فوز الإسباني بلقب البطولة التي انضمت لسلسلة رولكس الموسم الحالي وارتفع مجموع جوائزها المالية إلى 7 ملايين دولار أميركي، ليعلن عن منافسة مرتقبة ستتواصل على لقب «السباق إلى دبي»، قبل موعد البطولة الختامية وهي بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملاعب عقارات جميرا للجولف من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

قدمت البطولة ترويجاً عالمياً لدبي، عبر اسم الجولة الأوروبية الذي يحمل «السباق إلى دبي»، والبطولة التي حملت اسم سوق دبي الحرة، ووصل الحضور الجماهيري إلى رقم قياسي تخطى حاجز 92 ألف متفرج في الأيام الأربعة للبطولة.

حقق الإسباني رام 24 ضربة تحت المعدل بعد أربع جولات من المنافسات على ملعب نادي بورتستيوارت للجولف، مستفيداً من تسجيل 65 ضربة في الجولة الأخيرة، متقدماً بفارق 6 ضربات عن صاحبي المركز الثاني في البطولة، الأسكتلندي ريتشي رامزي والإنجليزي ماثيو ساوثجيت اللذين سجلا 18 ضربة تحت المعدل.

وكسب رامزي وساوثجيت 531.223 نقطة، ليتقدما خطوة كبيرة في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعدما انتقل رامزي من المركز الـ 104 إلى 18، فيما تقدم ساوثجيت من المركز الـ 145 إلى 26، ليعززا من فرصهما للوجود ضمن قائمة أفضل 60 لاعباً الموسم الحالي والتأهل لبطولة جولة موانئ دبي العالمية.

وجاء الأسبوع مفيداً للنيوزلندي ريان فوكس الذي جاء بالمركز الرابع ليحصد 240.672 نقطة، ويرفع مجموعه الكلي إلى 602.320 نقطة، بما عزز من فرصه للتأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية.