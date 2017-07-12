مهرجان أبوظبي للشطرنج رسالة خير

أبوظبي (الاتحاد)

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2017 «عام الخير»، قررت اللجنة المنظمة لمهرجان أبوظبي الدولي الـ 24 الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 13 وحتى 23 أغسطس في اجتماعها الأول بمقر نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة في منطقة البطين في أبوظبي برئاسة حسين عبد الله الخوري، اقتران المهرجان بعام الخير، وذلك من خلال تقديم رسوم المشاركة في المهرجان لهيئة الهلال الأحمر، وفتح باب المساهمة أمام المشاركين كافة طول فترة المهرجان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول، وبدأ بكلمة ترحيب من رئيس اللجنة المنظمة، مشيداً برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان للمهرجان مواصلة لدعم المجلس الرائد في الفعاليات الرياضية كافة، ما ساهم في تحقيق الطفرة النوعية، مثنياً على الدعم المميز من قبل وزارة شؤون الرئاسة للعام الثاني على التوالي، والذي أسهم في ارتقاء المهرجان كمحفل شطرنجي يعد الأكبر على صعيد قارة آسيا والشرق الأوسط من حيث عدد المشاركين والمتابعة على مستوى العالم.

ومن المنتظر أن يحظى مهرجان أبوظبي الدولي 24 للشطرنج بمشاركة واسعة من أبطال اللعبة على مستوى العالم، إضافة للتغطية الإعلامية اليومية عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويتم نقل المباريات على الهواء مباشرة من خلال مختلف مواقع الشطرنج الإلكترونية.

وجدد خوري الإشادة بالجهات كافة المتعاونة مع اللجنة المنظمة واللجان الفرعية المنبثقة، متمنياً أن يتواصل العمل في مختلف لجان المهرجان للفراغ من الترتيبات كافة الإدارية والتنظيمية والإعلامية بوقتٍ مبكر استعداداً لاستقبال اللاعبين الدوليين مع تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات مع العمل بصورة متجانسة ليخرج المهرجان بالنجاح المنشود مواصلة للنجاحات الرياضية التنظيمية التي تحققت من قبل وبالصورة التي تتناسب والرعاية الكريمة.

وضمت اللجنة المنظمة للمهرجان التي تم اعتماد تشكيلها برئاسة حسين عبدالله الخوري، خالد علاق الحمادي مدير المهرجان، وإبراهيم إسماعيل المهيري نائب مدير المهرجان، وسعاد المرزوقي مديرة التسويق، والزميل صديق عباس المسؤول الإعلامي، وزهير أحمد المدير الفني ومنسق عام المهرجان، وسعيد أحمد رئيس حكام بطولة المهرجان، وسعيد أحمد مسؤول مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، وعبدالله مراد مسؤول التصوير الفوتوغرافي والفيديو، ومحمد حماد مسؤول العلاقات العامة والمسؤول المالي.