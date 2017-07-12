عبدالله القواسمة (أبوظبي)

دشن الوحدة، مساء أمس الأول، تحضيراته للموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب، وبحضور حمد الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، وعدد كبير من منتسبي النادي والجماهير التي رحبت بلاعبي الفريق في أول ظهور لهم بعد انتهاء الموسم الماضي.

وشارك في المران 23 لاعباً هم مزيج من لاعبي الفريق الأول وعدد من اللاعبين الصاعدين، حيث شهد المران مشاركة المحترف المغربي الجديد مراد باتنا للمرة الأولى بالتدريبات، إلى جانب الأرجنتيني سبسيتان تيجالي والبرازيلي دينلسون والكوري شانج ريم، في انتظار التحاق المحترف المجري جوجاك بالتدريبات خلال الأسبوع الحالي، بعدما استأذن النادي في إنهاء بعض الارتباط الخاصة ببلاده.

ويحتجب عن تدريبات الوحدة نجومه لدى المنتخب الأولمبي المقبل على المشاركة في التصفيات الآسيوية، والذين من المقرر احتجابهم كذلك عن المشاركة في بطولة الأندية العربية إلى جانب لاعبي المنتخب الأول.

وتبرز مشاركة الوحدة في البطولة العربية بخمسة محترفين أجانب هم تيجالي وباتنا وجوجاك وشانج ريم ودينلسون، إذ ستكون الأنظار مسلطة على الأداء الذي سيقدمه المحترف الكوري شانج ريم بعدما ظلت مسألة بقائه مع الوحدة أو عكس ذلك بيد المدير الفني ريجيكامب، أما بالنسبة لدينلسون بيريرا فإن الاستحقاق العربي بمثابة فرصة مهمة لتسويقه، وهو الذي يتمتع بمستويات فنية لافتة في منطقة الارتكاز، حيث تبقى موسم واحد على نهاية عقده مع الوحدة.