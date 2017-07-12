طوكيو تتزين لانطلاقة «أبوظبي جراند سلام 3 للجو جيتسو»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

72 ساعة تفصلنا عن انطلاقة النسخة الثالثة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي ستقام في صالة ماكوهاري ميس بأرض المعارض في العاصمة اليابانية طوكيو السبت المقبل، وكان باب التسجيل قد تم فتحه على الموقع الرسمي للبطولة اعتباراً من مطلع مايو الماضي أمام الراغبين في المشاركة من كل جنسيات العالم في منافسات الأحزمة الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود، في فئات الناشئين والبالغين والأساتذة والأساطير.

وتم الإعلان عن رفع قيمة جوائز البطولة لأصحاب المراكز الأولى إلى 125 ألف دولار، بالإضافة إلى 200 نقطة في التصنيف العالمي المعتمد من قبل اتحاد الجو جيتسو، و160 لصاحب المركز الثاني، و120 للثالث، و100 نقطة للرابع، و80 نقطة للحاصلين على المراكز من الخامس إلى الثامن في كل فئة.

وتشهد البطولة في نسختها الثالثة إقبالاً كبيراً من أندية الدولة، حيث أعلن نادي العين الدفع بتسعة لاعبين ولاعبة واحدة، هم حميد ياسر، وزايد الكعبي، وعبيد سالم، وحمدان البلوشي، ومحمد عبدالله الدرمكي، وسالم الظاهري، وخليفة مراد، وعمر الشحي، وعلي عبدالرحمن، ووديمة اليافعي، فيما ستضم البعثة الإدارية عبدالله الشامسي إدارياً، وأمير سونيه ومارسيو مدربين، وسوف تغادر بعثة العين غداً متجهة إلى طوكيو للمشاركة في البطولة.

ويدخل على الخط نادي الجزيرة حامل لقب أفضل ناد في الدولة خلال العامين الأخيرين، ويشارك بثمانية لاعبين ولاعبة واحدة، هم سلطان لآل علي، وعمر الحوسني، وخالد آل علي، وناصر أحمد، وعبدالله إبراهيم، وجابر إبراهيم، وجاسم سعيد مبارك، ومصبح الكثيري، وسلوى محبوب آل علي، ويرأس الوفد محمد حسن السويدي رئيس شركة الجزيرة للألعاب الأخرى، ويضم عبير السويدي مشرفة البنات والمدرب وسام أحمد.