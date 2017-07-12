«تشيلمسفورد» تستضيف تحدي الوثبة ستاليونز السبت

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رحبت منظمة الخيول العربية في بريطانيا «أرو» باستضافة سلسلة سباق كأس الوثبة ستاليونز لأول مرة بمضمار تشيلمسفورد سيتي السبت المقبل.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم، تزيد من عام إلى آخر، إضافة إلى الفعاليات المنوعة التي يتضمنها المهرجان.

وستعقد أول ثلاثة مهرجانات لسباقات الخيول العربية كاملة في إيسكس هذا الموسم، وسوف يكون هناك اثنان من السباقات الإضافية في 12 أغسطس و16 سبتمبر 2017.

وتقدم سلسلة الوثبة ستاليونز الدعم الترحيبي لرياضة الخيول العربية على مستوى سبعة سباقات، بما في ذلك اثنان من سباقات الخيول المبتدئة، ومجموعة من سباقات التكافؤ، لتلبية جميع الدرجات، وقد اجتذبت القائمة المبدئية 62 خيلاً التي نشرت من قبل منظمة الخيول العربية في بريطانيا (أرو).