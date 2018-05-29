الصهباني: تكاتف الجهود طريقنا نحو اللقب

العين (الاتحاد)

أكد مطر الصهباني، مدير فريق العين، أن تكاتف جهود الجميع في العين، من إدارة ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية، خصوصاً جماهير «الأمة العيناوية»، تقف وراء السير على درب لقب دوري الخليج العربي هذا الموسم الذي حصده الفريق بجدارة للمرة 13، إلى جانب الفوز بلقب كأس رئيس الدولة للمرة السابعة، مؤكداً أن الجميع دون استثناء من اللاعبين قدم موسماً مميزاً، ونجح في ترك بصمته للوجود على منصة التتويج في عام الاحتفال باليوبيل الذهبي.

وأوضح الصهباني أن العين لم تكن بدايته صحيحة في مستهل الموسم، وتحديداً في مسابقة الدوري، لكنه نجح في العودة وتصحيح الأوضاع، معتبراً التعاقد مع المصري حسين الشحات بمثابة صفقة بارزة شكلت نقطة تحول، لأن اللاعب صنع الفارق وساهم في تطبيق خطة الفريق بالصورة المثالية وفق رؤية المدرب، ومكن من التوظيف السليم لكل العناصر في الفريق، فيما يرى الصهباني أن مباراة العين مع الوصل في الدور الثاني من مسابقة الدوري هي التي مهدت الطريق لاحقاً نحو منصة التتويج، من خلال الفوز على منافس مباشر واعتلاء صدارة الترتيب.

كما أشار الصهباني إلى أن العين نجح بفصل مسألة تجديد العقود، سواء لعدد من اللاعبين أو المدرب عن المباريات، حيث يأخذ كل موضوع وقته، موضحاً أن تكاتف الجهود بين الجميع والرغبة المشتركة من أجل مصلحة الفريق هي التي تأتي بالمقام الأول، وهو ما عكسه اللاعبون من خلال قتالهم وإصرارهم على التفوق حتى في أكثر الأوقات صعوبة التي كانت دائماً تفرز إرادة ورغبة جارفة بحصد الانتصارات والفوز بالألقاب.

وأوضح الصهباني أن الفريق حدد ملامح المعسكر الخارجي الذي سيكون في أوروبا خلال الصيف، على أن يكمله الفريق بخوض مباراتي البطولة العربية، قبل انطلاق منافسات الموسم المحلي الذي سيكون طويلاً وشاقاً هذا العام مع وجود استحقاق كأس العالم للأندية، ونهائيات أمم آسيا، حيث يضم منتخبنا عدداً كبيراً من لاعبي العين فيها.

وختم حديثه، الفريق يسعى لمواصلة المضي قدماً والبناء على ما تحقق، وعدم التوقف في المكان الذي وصل إليه حالياً، من خلال مضاعفة الجهود.