محمد بن سلطان بن خليفة يجدد آمال «أمير البحار»

أمين الدوبلي (أبوظبي)
وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بضم المتسابق سلمان يونس العوضي إلى فريق أبوظبي المشارك في بطولة العالم للدراجات المائية بمدينة أوليفيا الإيطالية خلال يومي 2 و3 يونيو، لتبني قدرات سلمان يونس العوضي، واحتضان موهبته للاستمرار في المشاركات المحلية والخارجية، ورفع علم الدولة في مختلف المحافل القارية والعالمية.
وجاءت اللفتة استجابة لما نشرته «الاتحاد» الأسبوع الماضي بعددها الصادر 19 مايو تحت عنوان «أمير البحار مهدد بالاعتزال».. عن سلمان يونس العوضي «16 عاماً»، بطل الإمارات والعالم في الدراجات المائية، واضطراره لعدم المشاركة للمرة الأولى في سلسلة بطولات العالم السنوية التي اعتاد المشاركة فيها، نظراً لضعف الإمكانات المالية.
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وقال: نحن من جانبنا تواصلنا مع سلمان وأسرته، وطلبنا منهم الأوراق المطلوبة، للتعرف على إنجازاته السابقة، سواء مع المبتدئين أو المحترفين، في فئتي الواقف والمحدود، ووجدنا تجاوباً كبيراً منه ومن والده. وتابع: في الإمارات لا يمكن تجاهل أي موهبة قادرة على تحقيق الإنجازات لبلادها، بل يتم تسخير كل الإمكانات وتوفير أفضل بيئة تنافسية لاستغلال طاقات المواهب، وإكسابهم الخبرات الدولية اللازمة لتحقيق الإنجازات، خصوصاً أن سلمان ما زال صغيراً، ومقارنة بسنه فهو قد حقق العديد من البطولات المهمة، سواء في لوس أنجلوس أو إبطاليا أو تايلاند، وكذلك في البطولات المحلية وآخرها الموسم الحالي في المسابقات التي جرت في دبي والشارقة وأبوظبي، والتي حقق فيها مراكز متقدمة.
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وقال: سلمان لم يتوقف عن التدريبات بواقع 5 حصص أسبوعياً، موزعة بين البدني، والفني في البحر، وفي نفس الوقت يتوافق بين الدراسة والتدريبات، مشيراً إلى أن معدلاته دائماً مميزة في التعليم، لأنه يريد أن يكون «ضابط طيار». وتابع: من البدايات كانت موهبته واضحة، مما جعلني أستثمر فيه، فأعددناه بشكل جيد، وكنا نوفر له تذاكر السفر للمشاركة في البطولات الخارجية، سواء كانت جولات في بطولة العالم، أو بطولات دولية، ولكن تكاليف الدراجات المائية وتذاكر سفرها باهظة، وطوال الفترة الأخيرة كنا نبحث عن نادٍ أو راعٍ يتبنى موهبة سلمان، وكللت المساعي بالنجاح مع نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.