اكتمال عقد نصف نهائي «البادل» للمواطنين

دبي (الاتحاد)

اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي بطولة المواطنين في منافسات البادل تنس، والذي يجمع الثنائي سعيد المري ومحمد المنصوري، مع الثنائي ماجد الفلاسي وعبدالله عبدالحميد، والثنائي المكون من الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم وعمر الشريف مع الثنائي الشقيقين عبدالله ومحمد أهلي. وتأهل الشقيقان عبدالله ومحمد أهلي إلى نصف نهائي بطولة المواطنين، عقب تفوقهما على خالد العطيات وجلال الشريف بمجموعتين بنتيجة 6-صفر و6-1، كما تأهل الثنائي ماجد الفلاسي، وعبدالله عبدالحميد إلى ذات الدور عقب فوزهما على الشقيقين حسن وعيسى الشريف، اللذين اضطرا للانسحاب بسبب الإصابة. وصعد فريق «أتش إس أم» إلى الدور نصف النهائي في مسابقة الفرق، عقب تفوقه على فريق بادل برو سي، بمباراتين، حيث تفوق في المباراة الأولى بمجموعتين بنتيجة 6-2 و6-صفر، وفي المباراة الثانية بمجموعتين دون رد أيضاً بنتيجة 7-5 و6-3.