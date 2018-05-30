«الفهود» يتحدى «إم كيه اس» لفض «وصافة الرابعة»

وليد فاروق (دبي)

يسدل مساء اليوم الستار على منافسات الدور الأول لبطولة مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية لسباعيات الكرة، حيث ستكتمل مقاعد الدور ربع النهائي للبطولة، والذي تنطلق منافساته غداً.

وتشهد الجولة الختامية للدور الأول مساء اليوم 3 مباريات، حيث يلتقي «إيزي هوم» و«الكتلان» ضمن منافسات الجولة الثالثة، ويعقبها مباراتان ضمن المجموعة الرابعة بين فريقي «الفهود» و«إم كيه إس» لفض الشراكة على المركز الثاني، حيث سيتأهل الفائز مباشرة للدور ربع النهائي، وتختتم المباريات بلقاء «شباب كتالونيا» و«الابتكار»، وكانت مباريات الجولة الثامنة التي أقيمت مساء أمس الأول، قد شهدت تأهل فريق «بن درويش» للدور التالي بجدارة، بعدما أنهى الدور الأول بالفوز الرابع على التوالي على حساب شباب كتالونيا 4-2، وبرصيده 12 نقطة من 4 انتصارات، بفارق 6 نقاط كاملة عن فريقي «الفهود» و«إم كيه إس» فيما حقق فريق «88» المفاجأة بالفوز على «راشد بن عمار» 3-1، وأسدل الستار عن مباريات الجولة بانسحاب فريق «الابتكار» وإعلان فوز فريق «إم كيه إس» بنتيجة المباراة 3 - 0، ومنحه ثلاث نقاط ثمينة أحيت آماله في بلوغ الربع نهائي.

وبنتائج هذه الجولة، فرض فريق 88 نفسه على صدارة المجموعة الثالثة مع فريق راشد بن عمار، ولكل منهما 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الكتلان، بينما بقي إيزي هوم في مركزه الأخير دون نقاط.