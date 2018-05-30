محمد سيد أحمد - علي الزعابي (أبوظبي)

ضمن فريقا أدنوك وبن حمودة التأهل مبكراً إلى دور الثمانية في منافسات خماسيات كرة القدم المفتوحة للرجال ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية، المقامة حالياً في نسختها الثانية والعشرين، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والتي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة حتى الأحد المقبل.

وتصدر فريقا أدنوك وبن حمودة المجموعتين الأولى والثانية ليكونا أول فريقين يتأهلان رسمياً إلى دور الثمانية بعد تحقيقهما الفوز الثاني لهما على التوالي مساء أمس الأول، إذ رفع كل فريق رصيده إلى 6 نقاط.

وشهدت الجولة الثانية من منافسات خماسيات كرة القدم المفتوحة للرجال نتائج عريضة في المباريات الست التي أقيمت بالخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة، إذ شهدت المباريات غزارة تهديفية بواقع 29 هدفاً وهو معدل أعلى من الجولة الأولى التي تم خلالها تسجيل 20 هدفاً.

ونجح فريق أدنوك «حامل اللقب» في حجز مقعده مبكراً في دور الثمانية بعد فوزه الثاني على التوالي عقب تغلبه على فريق روز إنترناشيونال النيجيري برباعية نظيفة ضمن المجموعة الأولى، إذ فرض الفريق سيطرته التامة على مجريات المباراة، وأنهى اللقاء في الشوط الأول الذي شهد تسجيل الأهداف الأربعة.