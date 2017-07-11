أغرب الشواطئ في العالم

ترجمة: عزة يوسف

هناك بعض الشواطئ تعد الأشهر في العالم، ولم تكتسب شهرتها بسبب جمالها أو مناظرها الفريدة، إلا أن بعضها، حسب الموقع الإلكتروني Top Tenz، اكتسب شهرة لأسباب أخرى، ومنها:

. الرمال الخضراء في هاواي

يتميز هذا الشاطئ برمال خضراء اللون في هاواي، حيث يرجع ذلك إلى قمم بركانية تكونت منذ 50 ألف عام، وكانت غنية بمعادن طبيعية تسمى أوليفين «الزبرجد الزيتوني»، ولكن الوصول إلى هناك طويل وصعب للغاية.

. الأكثر تلوثًا بالمحيط الهادئ