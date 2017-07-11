ناصر العوضي: «الساعة الذهبية» أفضل وقت للتصوير

هناء الحمادي (أبوظبي)

ينتقي الإضاءات التي تسقط على المناظر ليرصد جماليات الطبيعة في اللحظة المناسبة، واستجابةً من رغبته النابعة من الحس الفني الفوتوغرافي بدأ إبداعه.. فحب عالم التصوير الفوتوغرافي لدى ناصر العوضي لم يكن وليد اللحظة، بل منذ سنوات، حيث كان الهاتف وسيلة يوثق من خلالها الصور الجميلة، لكن الوضع لم يستمر طويلاً مع ظهور وسائل أخرى لتوثيق اللقطات، فمع ظهور «إنستغرام» وجد أنه الطريقة الأنسب التي تعد مثل «ألبوم» يضم الكثير من الصور يمكن الاحتفاظ بها.

ويقول ناصر العوضي إن التصوير الفوتوغرافي أضاف له التفكر في جماليات الأشياء، وتجسيد الخيالات في صورة، مؤكداً أن من يمتلك الموهبة يحول الكثير من مشاهد الطبيعة إلى صورة معبرة، ومنظراً يستحق التعليق، لذا يجب على المصور، ألا يتوقف عند مرحلة في التعليم، بل عليه أن يعلم أن كل خطوة تتبعها أخرى، ويجب أن يتمعن بكل صورة يلتقطها، لأنه بالتأكيد سيلتقط أجمل منها.

الحس الفني

العوضي أشار إلى أهمية امتلاك المصور لمجموعة من المهارات الشخصية، منها القدرة على التحمل، وحب المغامرة والعمل، ومعرفة آلية عمل الكاميرا والتحكم بالإضاءة، بالإضافة إلى تنمية مهاراته الإبداعية في استخدام الكاميرا والمعرفة الكاملة بالقواعد الأساسية للتصوير الفوتوغرافي ومواقع التصوير الضوئي المناسبة، وتنمية الحس الفني، لذلك مهما وصلنا من تقدم تقني في التصوير الضوئي، تبقى لمهارة المصور وحسه المرهف ورؤيته الدور الأساسي في ابتكار التشكيل الجمالي.