المعارضة الإيرانية تدعو للتوحد حول مشروع شامل لإسقاط النظام

طهران (الاتحاد، وكالات)

دعا «مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية»، الذي يضم 14 حزباً وتنظيماً من قوميات إيران كافة، تيارات المعارضة الإيرانية بمختلف انتماءاتها للتوحد حول مشروع سياسي شامل لإسقاط نظام ولاية الفقيه. وأكدت التنظيمات القومية في مؤتمرها السنوي العام الذي عقد يومي السبت والأحد، في العاصمة السويدية ستوكهولم، أن الظروف الحساسة الحالية تتطلب التوحد لإسقاط نظام الملالي الذي يمارس القمع والقهر والحروب منذ 40 عاماً. وذكر البيان الختامي للمؤتمر، أن نظام ولاية الفقيه في نهاية العقد الرابع من حكمه أصبح فاقداً للشرعية في ظل التدهور الحاد للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ومواصلة قمع الحريات. وأشاد بالاحتجاجات الشعبية المتواصلة سواء في طهران والمدن الكبرى أو في أقاليم القوميات مثل الأهواز وكردستان وبلوشستان وأذربيجان ولورستان وaغيرها.

كما جاء في البيان أن «إيران اليوم بلد يعيش على حافة الانهيار، حيث إن مواطنيه بحسب الإحصاءات العالمية أكثر شعب حزين من بين كل شعوب الشرق الأوسط التي مزقتها الحروب». وأضاف: «كما أنه البلد الثاني في الإعدامات في العالم، وباتت أكثر دولة مكروهة في العالم بسبب التدخلات الخارجية ومصنفة كأول بلد راعٍ للإرهاب العالمي، حيث فقد مواطنوها الحق في السفر إلى أغلب بلدان العالم». إلى ذلك، تطرق إلى قمع القوميات وإهانة الأقليات الدينية والقيود المفروضة على النساء وسائر فئات المجتمع، وأكد أن هذا الواقع المأساوي لا يمكن تغييره إلا بإسقاط هذا النظام الجاثم على صدور الناس. وطالب ممثلو منظمات القوميات ببناء نظام ديمقراطي تعددي يضمن حقوق جميع شعوبه وأقلياته ومكوناته، وذلك على أنقاض نظام ولاية الفقيه.

واعتمد المؤتمر العام للقوميات الإيرانية قرارًا بالإجماع ينص على أن رسم الحدود الجغرافية بين أقاليم القوميات سيتم تحديده في إطار الدوائر الانتخابية الديمقراطية لهذه القوميات في المستقبل، مؤكدين أن الأولوية الآن تركز على توحيد نضال كافة قوى المعارضة من أجل الإطاحة بالنظام. وفي سياق متصل، وصلت الاحتجاجات الشعبية المتجددة في إيران منذ أيام إلى قلب العاصمة طهران، وأمام مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني في شارع باستور.

وسلطت إذاعة « فويس أوف أميركا» في تقرير لها أمس الضوء على تواصل الاحتجاجات في إيران، وقالت الإذاعة الأميركية الشهيرة: «إن الاحتجاجات الشعبية قد وصلت إلى قلب العاصمة طهران، وأمام مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني في شارع باستور، حيث خرج مئات من مزارعي الدواجن من مختلف أنحاء إيران في مسيرة لطهران مطالبين الهيئات التنظيمية الحكومية بزيادة أسعار الدجاج بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف».