الرئيس المصري يزور السودان في أكتوبر

القاهرة (وكالات)
قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أمس، خلال زيارة للقاهرة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم في أكتوبر المقبل لإبرام عدة اتفاقيات ثنائية، وقال الدرديري «هي زيارة لعرض اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وهناك الكثير من الاتفاقيات التي سوف يتم إبرامها».
وكان الدرديري يتحدث، بعد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري امس، في القاهرة والتي وصلها في وقت سابق امس، أول زيارة خارجية له، حيث تم التطرق إلى كافة مسار العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
|
وكان وزير خارجية السودان اعرب عن سعادته للقيام بأول زيارة خارجية ثنائية له إلى مصر، وتقديره الكبير لتشرفه بلقاء الرئيس المصري وما استمع إليه خلال الاجتماع من نصائح تتعلق بكيفية دعم العلاقات الثنائية وضرورة أن يشعر شعبا وادي النيل بقدسية العلاقات المصرية السودانية وضرورة الحفاظ عليها وتحصينها في مواجهة أية تحديات قد تطرأ عليها. وأعرب الدرديري عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة تكثيف مجالات وآليات التعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي بالقدر الذي يرقى إلى تطلعات الشعبين، كما أبدى الدرديري رغبة وزارة الخارجية السودانية في أن يتلقى الدبلوماسيون السودانيون الجدد التدريب في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير التعاون البرلماني بين البلدين.وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن شكري أعرب عن ثقته في استمرار التعاون بين الجانبين من أجل الحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة منذ اجتماع رئيسي البلدين في أديس أبابا في 28 يناير الماضي، ثم خلال زيارة الرئيس عمر البشير إلى القاهرة في 19 مارس الماضي.
|