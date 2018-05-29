الجامعة العربية: نساند أي جهد لحلحلة الأزمة

القاهرة (د ب أ)
أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، مساندة الجامعة لأي جهد يرمي إلي حلحلة الأزمة في ليبيا، ويساهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع هناك. وقال أبو الغيط ، في كلمة أمام الاجتماع الدولي حول ليبيا الذي استضافته فرنسا، أمس، إن التفاهمات المختلفة التي ستتوافق عليها الأطراف الليبية في سياق الاجتماع، ستعطي مزيداً من الزخم السياسي لتنفيذ خطة العمل الأممية، ولجهود غسان سلامة.
وجدد التزام جامعة الدول العربية، مرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة، والوقوف معهم من أجل إتمامها وإنجاحها، مشدداً على ضرورة أن تكون التسوية السياسية ليبية خالصة، وعلى أساس الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وعبر أكبر قاعدة ممكنة من التوافق الليبي - الليبي.
|
|