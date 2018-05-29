«السفراء العرب» يطلع الجانب الصيني على مستجدات الأوضاع في اليمن



تاريخ النشر: الأربعاء 30 مايو 2018 بكين (وكالات) التقى السفراء العرب المعتمدون لدى الصين يتقدمهم سفير اليمن لدى بكين محمد المخلافي أمس، مدير عام غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية دانغ لي. واستعرض السفير اليمني خلال اللقاء مستجدات الأزمة اليمنية والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية من خلال دعمها الكبير لميليشيا الحوثي الانقلابية، مشيراً إلى الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف العربي في مختلف الجبهات. ولفت إلى أن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية اليمنية والمساعدات السياسية والمادية والعسكرية الإيرانية للميليشيا الحوثي، تخالف قرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الشأن والتي تمنع تزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسلاح والخبراء، ومن ذلك الصواريخ الباليستية الإيرانية. وأشار المخلافي إلى أنه تم إلقاء القبض في فترات متعددة في السواحل اليمنية على سفن وزوارق إيرانية محملة بالسلاح لدعم المليشيات الانقلابية، ومنها الزوارق الإيرانية المفخخة التي أطلقت على السفن في المياه الدولية وباب المندب والألغام البحرية التي تنشر في الممرات والمياه الإقليمية اليمنية خاصة باب المندب الذي يعد شريانا حيويا وممرا دوليا للملاحة والتجارة الدولية. وأكد سفير اليمن أن السفارة الإيرانية بصنعاء أصبحت مقرا للعمليات الحربية للميليشيا ويسكنها الخبراء الإيرانيون ومن معهم ومخزنا للأسلحة على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين اليمن وإيران منذ عام 2015م.