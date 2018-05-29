«باقة من التوليب».. تبحث عن مكان في باريس

باريس (أ ف ب)

أفادت مصادر مختلفة، مساء أمس الأول الاثنين، بأن اجتماعاً بين ممثلين عن الفنان الأميركي جيف كونز ووزارة الثقافة وبلدية باريس، لم يفض إلى اتفاق حول موقع لعمله «باقة من التوليب» المهدى إلى باريس.

فبعد أشهر من الجدل، قالت وزير الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسن لصحيفة «لو فيجارو»: «إنها تأمل بالتوصل خلال اللقاء هذا إلى «اتفاق مبدئي حول مكان»، وضع عمل «بوكيت اوف توليبس» هذا». وهذا العمل البالغ وزنه 33 طناً وارتفاعه عشرة أمتار أهداه الفنان الأميركي إلى العاصمة الفرنسية بعد اعتداءات عامي 2015 و2016.

وأوضح المصدر نفسه «لم يتم التوصل إلى أي قرار.. كان اجتماع عمل، سمح بعرض تطلعات كل طرف، وتقرر الاجتماع مجدداً في منتصف يونيو، من أجل التقدم، وتحديد موقع».

وأكدت وزارة الثقافة من جهتها عدم اتخاذ أي قرار.

وكان جيف كونز قد أثار معارضة كبيرة عندما تمنى نصب هذا العمل الضخم في باحة قصر طوكيو قبالة برج إيفل.

وأكدت فرنسواز نيسن التخلي عن هذا الاحتمال في تصريحاتها الى «لو فيجارو»، مشيرة إلى أنه سيتم اقتراح أماكن أخرى على الفنان.

وقالت الوزيرة: «إن العمل يجب أن يوضع «في مكان شعبي بارز يمكن للجميع التشارك فيه»».