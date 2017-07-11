أحد أفراد «آل ثاني» يحذف تغريدات مؤيدة لابن لادن

أبوظبي (وكالات)

حذف نائب رئيس نادي أم صلال القطري، تميم بن محمد آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، تغريدات مؤيدة لهجمات تنظيم القاعدة على هجمات 11 سبتمبر.

ويعود تاريخ التغريدات إلى عام 2012، وقال في إحداها: «في مثل هذا اليوم، هز أسامة بن لادن والعرب الولايات المتحدة الأميركية بإسقاط أبراج التجارة العالمية»، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية. وفي تغريدة أخرى، تغزل تميم بأحداث سبتمبر قائلاً: «يهتز قلبي كل ما حل طاريك.. هزة عماير بوش يوم اضربوها! صباحكم 11 سبتمبر». وأدرجت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين أفراداً من الأسرة الحاكمة القطرية ومسؤولين في الجيش القطري، على قوائم الإرهاب، لتورطهم في عمليات إرهابية، منهم وزير الداخلية السابق عبدالله بن خالد بن حمد آل ثاني، والتي تشير تقارير استخباراتية إلى إيوائه 100 متشدد في قطر بينهم مقاتلون في أفغانستان، ومدهم بجوازات سفر لتسهيل تنقلاتهم عبر الدول، وعبدالكريم آل ثاني الذي قدم تسهيلات ودعماً مالياً لأبي مصعب الزرقاوي عند قدومه من أفغانستان إلى العراق عام 2002.