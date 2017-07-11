رصيف أثري للعبيد على قائمة «اليونيسكو»

وارسو (أ ف ب)
أدرجت منظمة اليونيسكو على قائمة التراث العالمي للبشرية، موقع رصيف فالونجو الأثري في وسط ريو دي جانيرو الذي وصل عبره نحو 900 ألف عبد أفريقي إلى القارة الأميركية.
وشددت لجنة التراث العالمي المجتمعة في كراكوفا البولندية على ما يحويه الموقع من ذكرى توافد كثيف لنحو 900 ألف عبد أفريقي إلى الرصيف المصنوع من الحجر الذي شيد اعتباراً من عام 1811 في وسط ريو دي جانيرو. واعتبرت المؤرخة كاتيا بوغيا رئيسة المعهد الوطني للتراث التاريخي والفني في البرازيل، أن فالونجو تستحق أن تدرج «إلى جانب مواقع ذكرى أخرى مثل هيروشيما وأوشفيتز».
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وغالبية المؤرخين يجمعون على أن البرازيل استقبلت على سواحلها أكثر من أربعة ملايين عبد أتوا من أفريقيا، أي نحو 40% من ضحايا الاتجار بالبشر باتجاه القارة الأميركية.