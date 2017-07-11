الميليشيات تحتل منشآت نفطية في الحديدة

عدن (الاتحاد)

اقتحمت ميليشيات الحوثي والمخلوع عدداً من المنشآت التابعة لشركة النفط اليمنية في محافظة الحديدة غرب البلاد، وأشار عاملون في الشركة لـ«الاتحاد» أن الميليشيات احتلت مباني تابعة لشركة النفط في الحديدة ورأس عيسى وشرعت بالاستيلاء على كميات الوقود الموجودة في خزانات تلك المواقع وتسخيرها لصالح أعمالها العسكرية، وناشدت شركة النفط اليمنية بالحديدة في بلاغ لها سرعة التدخل وإيقاف الميليشيات وقيادات التي تحاول تسخير مباني الشركة المحتلة لصالح أعمال تجارية خاصة بها.

.. وتقتحم سكن أساتذة جامعة صنعاء

صنعاء (وكالات)

اقتحم مسلحون حوثيون سكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، وطردوا اثنين من أساتذتها وأسرهم إلى الشارع، تنفيذاً لأوامر من رئيس الجامعة غير الشرعي فوزي الصغير الذي فرضته ميليشيات الحوثي الانقلابية بالقوة بمؤهل وحيد أنه من أتباعها. وأكدت مصادر أكاديمية أن مسلحين، تابعين لأمن الجامعة، اقتحموا أمس الأول شقة الدكتور عبدالرزاق المعمري، بالقوة، وتم طرد والدته المقعدة التي يتجاوز عمرها التسعين عاماً، وبقية أفراد أسرته منها، وذلك بعد ساعات من إخلائهم لشقة الدكتور المتوفى أحمد عارف باعباد، وطرد أبنائه منها، وإلقاء أحدهم في السجن من دون أي سبب.

ووجهت إدارة الجامعة برئاسة القيادي الحوثي فوزي الصغير رسائل لأكثر من 30 أسرة، أغلبهم أبناء أساتذة متوفين، وطالبتهم بإخلاء الشقق.