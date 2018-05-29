اقتصاد اليابان المزدهر يخالف مقاييس منحنى «فيليبس»

عندما ينخفض معدل البطالة، يرتفع التضخم، هذه العلاقة التي يطلق عليها اسم منحنى فيليبس، لم تثبُت صحتها خلال السنوات الماضية في عددٍ من الاقتصادات العالمية. أما في اليابان، فقد ثبت أن الواقع يناقض تماما افتراضات هذه النظرية الاقتصادية، وهذا ما سيضطر محافظو البنوك المركزية في كل مكان لمواجهته خلال الأعوام المقبلة.

اليابان، على نحو غير معهود، تشهد ازدهاراً اقتصادياً. فقد نما الناتج بنسبة 1.9% في العام الماضي، وعلى الرغم من انكماش هذا النمو خلال الربع الأول من العام الحالي، فمن المنتظر أن تشهد اليابان نمواً بنسبة أكثر من 1% في نهاية العام المالي الحالي. ويعد هذا أسرع معدل نمو للاقتصاد في اليابان على المدى الطويل منذ الحرب العالمية الثانية.

من خلال تطبيق المقاييس الاقتصادية العالمية، فإن الاقتصاد الياباني يزدهر بشكل مطرد. فقد بلغ إجمالي النشاط التجاري الآن 1.5%، وهو أعلى من المعدلات العادية، وذلك حسب تقديرات البنك المركزي في اليابان. أما معدل البطالة، فيبلغ حالياً 2.5%، بالإضافة للقدرة الاحتياطية للشركات، وهما يعدان أقل مما كانا عليه منذ عام 1993، عندما كانت فقاعات العقارات وأسواق الأسهم ما زالت متأثرة بالانكماش الذي شهده العالم في ثمانينيات القرن الماضي.

ويقول ماساتسوجو أساكوا، نائب وزير المالية الياباني: «من الواضح أن كل هذا يعني وجود طلب أكثر بكثير من العرض، فكل مؤشر تقريباً أظهر أن الأمور تسير بشكل جيد. الغموض الوحيد يكتنف الأداء الضعيف للأسعار».

وفي تحدٍ لمنحنى فيليبس القياسي، فإن ما يمكن أن نطلق عليه عنق الزجاجة ليس له سوى تأثير محدود على الأجور، وليس له تأثير يذكر على الأسعار. كان معدل التضخم خلال العام المالي الذي انتهى في أبريل الماضي 0.4% فقط، إذا ما استبعدنا الطعام الطازج والطاقة. وهذا أفضل من الانكماش الصريح، الذي ساد بشكل عام من 1998 إلى 2012، ولكن ليس أفضل بنسبة كبيرة، وهو بعيد كل البعد عن هدف البنك الياباني البالغ 2%. وتكمن المشكلة هنا في أنه إذا انحسر التضخم عند الصفر أو دونه، فإن أسعار الفائدة تتعثر أيضاً عند الصفر، مما يسلب البنك المركزي قدرته على تحفيز الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة.