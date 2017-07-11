ماي تمد يدها للمعارضة إثر فشلها في الانتخابات

لندن (أ ف ب)

يتوقع أن تدعو تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة التي أضعفها فشلها في الانتخابات التشريعية في 8 يونيو 2017، اليوم المعارضة لمساعدتها في تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي في مسعى لانقاذ وضعها بعد عام من توليها الحكم.

ومع إدراكها «الواقع المختلف» الذي باتت تواجهه منذ الاقتراع الذي فقد فيه حزبها أغلبيته في البرلمان، يتوقع ان تطلب ماي من باقي الأحزاب مساعدتها «على رفع التحديات» المطروحة على البلاد التي دخلت مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل.

وينتظر أن تؤكد ماي في خطابها الذي نشرت مقاطع منه أمس على أنه «في هذا الظرف الجديد ما زال من المهم الدفاع عن سياستنا وقيمنا وكسب معركة الافكار في البرلمان وفي البلاد». وهي تطلب بالتالي من الأحزاب «تقديم افكارها بشأن طريقة رفع هذه التحديات».

وأضعف فشل حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية بشكل كبير سلطة رئيسة الحكومة وتتواتر مذاك الاشاعات بشأن استبدالها.

وذكرت صحيفة «ميل اوف صنداي» ان الرئيس السابق لحزب المحافظين اندرو ميتشل قال أثناء اجتماع مع نواب محافظين إن ماي «فقدت سلطتها» وان «ضعفها» يفرض على الحزب «البحث عن قائد جديد».

لكن بحسب المسؤول الثاني في الحكومة داميان غرين فان نداءها للدعم من كافة الاحزاب ليس الا «وسيلة ناضجة لممارسة السياسة».