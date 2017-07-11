تدريبات بحرية مشتركة بين الهند وأميركا واليابان

نيودلهي (رويترز)
بدأت المجموعة القتالية لحاملة طائرات أميركية، أمس، تدريبات بحرية مع الهند واليابان، قالت البحرية الأميركية: «إنها ستساعد الدول الثلاث على مواجهة المخاطر البحرية في منطقة الهند ودول آسيا المطلة على المحيط الهادي».
وتجري التدريبات السنوية، التي أطلق عليها اسم مالابار، قبالة السواحل الهندية، وهي الأكبر منذ بدأت نيودلهي وواشنطن هذه التدريبات عام 1992. وانضمت اليابان إلى التدريبات لاحقاً.
|
وقال المسؤولون العسكريون: «إن التدريبات تشمل حاملة الطائرات الأميركية (نيميتز)، وحاملة الطائرات الهندية الوحيدة (فيكراماديتيا)، وأكبر سفينة حربية يابانية وهي حاملة طائرات الهليكوبتر (إيزومو)».
|
وتخشى الدول الثلاث من مطالبة الصين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، وأكثر من ذلك توسيع نطاق وجودها العسكري في أنحاء المنطقة. وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان: «التعاون البحري بين الهند والولايات المتحدة واليابان يتوج العلاقة القوية والصلبة بين الديمقراطيات الثلاث».