بيع السندات في إيطاليا يخفض اليورو لأدنى مستوى في 6 أشهر

لندن (رويترز)

بلغ اليورو أدنى مستوى في 6 أشهر ونصف الشهر أمس، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق السندات الإيطالية عمليات بيع جراء تنامي المخاوف السياسية هناك، ما يدفع المستثمرين للتخلي عن العملة الموحدة.

ويساور الأسواق المالية القلق بشأن الانتخابات الإيطالية، التي قد تجرى في أغسطس، وقد تكون أشبه باستفتاء على دور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، وربما تعزز موقف الأحزاب المشككة في اليورو أكثر.

وانخفض اليورو، أمس، لما دون 1.16 دولار للمرة الأولى في 6 أشهر ونصف الشهر، متراجعاً 0.3%. ومقابل الفرنك السويسري انخفض اليورو بالنسبة نفسها إلى 1.1528 فرنك.

وتراجع اليورو إلى ما يزيد على 4% منذ بداية الشهر، وهو بصدد تسجيل أكبر انخفاض شهري في أكثر من 3 سنوات.وتراجعت بورصة ميلانو بأكثر من 3%، فيما تخطى الفارق بين معدلات الفائدة على القروض الإيطالية والألمانية لعشر سنوات عتبة 300 نقطة، في مؤشر إلى القلق المتزايد حيال الأزمة السياسية في إيطاليا.