القوات الصومالية تقتل 18 إرهابياً في بونت لاند



تاريخ النشر: الثلاثاء 11 يوليو 2017 بوصاصو (الصومال) (رويترز) أعلنت قوات الأمن الصومالية أنها قتلت 18 إرهابياً في عملية أمنية بمنطقة بونت لاند (بلاد بنط) في الشمال. وقال العقيد محمد إسماعيل وهو ضابط كبير في قوات أمن بونت لاند: «قتلنا 18 متشدداً وأحرقنا ستاً من قواعدهم في تلال جلجلة في عملية استمرت أربعة أيام للقضاء على حركة الشباب... تمكنا أيضاً من الاستيلاء على أسلحتهم وأحرقنا مخزونهم من الغذاء والدواء». وتوفر مجموعة صغيرة من الضباط الأميركيين التدريب والدعم لقوات الأمن في بونت لاند. ولم يتضح إن كان للولايات المتحدة أي دور في العملية. وأكدت حركة الشباب الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وقوع مداهمة لكنها نفت تكبدها أي خسائر. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة الإرهابية عبر الهاتف: «تعرضنا لهجوم من قوات بلاد بنط الأحد، لكن تمكنا من صده وطاردناهم. لم يسقط ضحايا على الإطلاق».