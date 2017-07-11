ترحيب دولي بتحرير الموصل ودعوات لاستمرار محاربة الإرهاب

عواصم (وكالات)
رحبت دول عربية وغربية أمس، بتحرير الموصل في محافظة نينوى العراقية ودحر تنظيم «داعش» أمس، مؤكدة أن الحرب على الإرهاب يب أن تستمر. فقد رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتحرير الموصل من «عصابات داعش التخريبية»، مهنئاً القوات المسلحة العراقية بهذا الإنجاز المهم والحاسم، ومشيداً باحترافية الجيش العراقي ومعنوياته العالية واستعداد أفراده للتضحية والشهادة. وشدد على
تماسك الشعب خلف الجيش، ما كان له أبلغ الأثر في دحر عصابات الإرهاب. وأعرب عن تمنياته أن يمثل هذا الانتصار خطوة على طريق استقرار الوضع العراقي، مؤكدا أن المواجهة مع «داعش» ستكون طويلة، مشيراً إلى أن ضرورة اقتلاع «داعش» من معاقله في سوريا.
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