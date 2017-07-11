ترحيب دولي بتحرير الموصل ودعوات لاستمرار محاربة الإرهاب

عواصم (وكالات)

رحبت دول عربية وغربية أمس، بتحرير الموصل في محافظة نينوى العراقية ودحر تنظيم «داعش» أمس، مؤكدة أن الحرب على الإرهاب يب أن تستمر. فقد رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتحرير الموصل من «عصابات داعش التخريبية»، مهنئاً القوات المسلحة العراقية بهذا الإنجاز المهم والحاسم، ومشيداً باحترافية الجيش العراقي ومعنوياته العالية واستعداد أفراده للتضحية والشهادة. وشدد على

تماسك الشعب خلف الجيش، ما كان له أبلغ الأثر في دحر عصابات الإرهاب. وأعرب عن تمنياته أن يمثل هذا الانتصار خطوة على طريق استقرار الوضع العراقي، مؤكدا أن المواجهة مع «داعش» ستكون طويلة، مشيراً إلى أن ضرورة اقتلاع «داعش» من معاقله في سوريا.

كما هنأت الحكومة السورية أمس، الشعب العراقي وحكومته بتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم «داعش». واعتبرت أن «انهيار دولة داعش المزعومة في الموصل يأتي مقدمة لانهيار أوهام الإرهابيين، وكل من قام بتمويلهم وتسليحهم وإيوائهم». كما رحبت كل من بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي بـ«خطوة حاسمة في الحملة للقضاء على سيطرة الإرهاب في أجزاء من العراق». أما إيران، فهنأت العراق وعرضت مساعدتها في إعادة البناء.