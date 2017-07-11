النظام السوري ينتهك هدنة الجنوب في يومها الثاني

عواصم (وكالات)

أطلقت قوات النظام السوري أمس، هجوماً ضد الفصائل المعارضة في محافظة السويداء، على رغم سريان وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا،في ثاني أيام الهدنة ، فيما قامت طائرتان حربيتان أميركيتان بتحليقات استطلاعية جديدة قرب سواحل سوريا وميناء طرطوس وقاعدة «حميميم».

وأفاد المرصد: «قوات النظام بدأت هجوماً صباح أمس، على الريف الشمالي الشرقي لمدينة السويداء، ترافق مع قصف للطائرات الحربية على مناطق الهجوم». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن فصائل معارضة تتواجد في ريف السويداء، تتلقى دعماً من التحالف الدولي بقيادة أميركية.

وتمكنت قوات النظام من السيطرة على عدد من القرى والبلدات والتلال كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة. لكن وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» ذكرت أن هذه المنطقة كانت تحت سيطرة «داعش» .

وأوردت الوكالة نقلاً عن مصدر عسكري أن «وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع الحلفاء يستعيد السيطرة على عدد من البلدات والقرى والتلال والنقاط الحاكمة في ريف السويداء الشرقي، بعد القضاء على أعداد كبيرة من تنظيم داعش».