مقتل وإصابة 385 مدنياً على يد الميليشيات يونيو الماضي



تاريخ النشر: الثلاثاء 11 يوليو 2017 عدن (كالات) قال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان إنه وثق مقتل 180 مدنياً وإصابة 205 آخرين، خلال شهر يونيو الماضي من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وأضاف التحالف في بيان أن «917 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيا خلال شهر يونيو الماضي، وأنه تم توثيق 236 حالة اختطاف و33 حالة إخفاء قسري، بالإضافة إلى 8 حالات تعذيب، فيما بلغت حالات تجنيد الأطفال 10 حالات 2 منها في محافظة الحديدة و5 في ذمار و3 في عمران». وذكر البيان أن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الانقلابية ضد المنشآت الخاصة بلغت 217 انتهاكا في 15 محافظة، تمثلت في الاعتداء على 148 مبنى، وتركزت في محافظة تعز التي بلغت 20 منشأة، وكان النصيب الأكبر لمنازل المواطنين حيث تضرر 96 منزلا بين جزئي وكلي.