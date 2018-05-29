عباءات «دنيا» تستعين برفاهية الحياكة اليدوية

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

تحتل العباءة مكانة متميزة خلال شهر رمضان، فهي الزي الأكثر ملاءمة لدعوات الإفطار والسحور، وتتبارى بيوت أزياء في تصميم عباءات بأفكار غير تقليدية تحرر العباءة من الطرز التقليدية، وتضفي عليها ملامح جذابة تجعلها ملائمة لمختلف الأعمار والمناسبات.

ويحتل بيت أزياء «دنيا» مكانة مهمة في سباق أناقة العباءة حيث يتميز بطرح مجموعات كل بتصاميم مبهجة، معتمداً على أرقى الخامات من الأقمشة والأكسسوارات، إلى جانب أحدث فنون «الهوت كوتيور» والحياكة اليدوية، والتطريز بالأحجار أو خيوط الحرير أو السيرما، ومؤخراً طرحت مجموعة من العباءات المترفة، التي تناسب السهرات الرمضانية.

وتميزت المجموعة بالخامات الطبيعية الراقية من الحرير والشيفون والكريب، وتمازجت الألوان بين الأسود والبيج والوردي والأحمر والأزرق والأصفر.

ورغم انحياز التصاميم إلى تعزيز الطلة الوقورة الجذابة، فإن الجرأة في إضافة أكسسوارات مبتكرة أضفت لمسات من البهجة والتألق على التصاميم، فضلا عن تنوع القصات والأفكار، حيث ظهرت الفلونات بأحجام وتوزيعات متباينة جعل العباءة تفيض بالحيوية والحركة.