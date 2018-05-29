دينا الشربيني: «مليكة» شخصية صعبة درامياً

القاهرة (الاتحاد)

تطل النجمة الشابة دينا الشربيني، طوال شهر رمضان بمسلسل «مليكة»، الذي تخوض من خلاله أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما، في عمل يعتمد على الغموض والتشويق حيث يعرض حصرياً خليجياً على قناة «أبوظبي».

وعن أسباب تأخر تصوير «مليكة»، تقول «بالفعل بدأنا تصوير المسلسل في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي، رغم أننا بدأنا التحضير للعمل، الذي كان يحمل اسم «المعجزة» قبل التصوير بشهور طويلة، ولكننا لم نعلن عنه، لرغبتنا في الانتهاء من كل تفاصيله، ثم الدخول للتصوير، وكانت لدينا خطة واضحة لإنهائه تمهيداً للعرض الرمضاني هذا العام».

وتضيف «المنتج تامر مرسي عرض علي قصة العمل، ثم التقيت بالكاتب أحمد طاهر ياسين وحكى لي فكرتها فأعجبت بها جدا، وقررت تقديمها، واستعنا بالسيناريسيت محمد سليمان عبدالمالك لكتابتها وشريف إسماعيل لإخراجها تحت إشراف أحمد نادر جلال».

وعن شخصية «مليكة»، التي تجسدها في العمل الذي يحمل الاسم ذاته، توضح: