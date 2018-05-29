مائدة رمضان رائد زيتون يتمرد على الطبخ التقليدي



تاريخ النشر: الأربعاء 30 مايو 2018 نسرين درزي (أبوظبي) تحدث الشيف رائد زيتون عن خروجه عن التقليد في تحضير الموائد خلال شهر رمضان. وذكر أن المزج بين عجينة الحلويات والمكونات الساخنة تفتح شهية الصائم لتذوق أصناف جديدة. وهذا ما يفعله بعجينة البقلاوة والعثمنلية والمعمول. وعلى غير عادة تتحول هذه المواد إلى أصناف جانبية ساخنة تؤكل على الإفطار والسحور. وهي وإن تبدو على شكل حلويات إلا أنها ذات طعم مالح. ونصح زيتون، من فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، باتباع الأساليب العصرية في الطهي، لأنها تضفي أناقة على مائدة رمضان، ولا تقتصر على بوفيهات المطاعم وإنما يمكن لأي سيدة أن تتفنن بها. وقال: "إن خوض تجارب مبتكرة أمر مطلوب، ويدل على اطلاع واسع بدمج النكهات، وتركيب المواد". شاورما دجاج بالبقلاوة المكونات: * 350 جراماً من صدور الدجاج * 250 جراماً من عجينة البقلاوة من دون سكر ... المزيد