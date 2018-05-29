الشمس.. آية حساب الزمن

القاهرة (الاتحاد)

الشمس آية من الآيات العظيمة، سخرها الله تعالى للبشر، وفيها من المنافع لهم ما لا يعلمه إلا الله شرّفها فأقسم بها، إنها الشمس التي تشرق كل يوم، ولضخامتها وعجيب ضوئها وما فيها من آيات استعظمها أقوام، فعبدوها من دون الله، كما قال الهدهد لسليمان عليه السلام: (وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ)، «سورة النمل: الآية 24»، وأخبر تعالى أنها من جملة آياته الكونية المخلوقة، عن الحق أن يعبد خالقُها، ولا تزال حجة داحضة، وآية ظاهرة على عظمة الله جل وعلا.

حساب الزمن

ويقول الدكتور صبحي رمضان فرج الأستاذ بجامعة المنوفية المصرية، ورد ذكر الشمس في القرآن الكريم ‏35‏ مرة‏،‏ وتصفها الآيات بأنها آية من آيات الله، وأنه تعالى خلقها بتقدير دقيق وجعل لنا من انضباط حركاتها وسيلة دقيقة لحساب الزمن والتأريخ للأحداث، وأنها ضياء‏‏ أي مصدر للضوء‏،‏ وأنها سراج‏،‏ أي جسم متقد‏ مشتعل،‏ مضيء بذاته‏،‏ وأنها سراج وهاج،‏‏ أي شديد الوهج‏، مسخرة بأمر الله‏،‏ لأجل مسمى ينتهي بعده كل هذا الوجود‏،‏ وأن بداية تهدم الكون الحالي تتمثل في بداية تكور الشمس، يقول تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ...)، «سورة فصلت: الآية 37»، وقال الرسول، صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده»، وهذا الحديث يعد تأصيلاً باهراً لحقيقة الظواهر الكونية، وإبطال لما كان أهل الجاهلية يعتقدون من تأثير الكواكب في الأرض.

الدوران