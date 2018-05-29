أصحاب الهمم.. على طريق الخير والعطاء



تاريخ النشر: الأربعاء 30 مايو 2018 هناء الحمادي (أبوظبي) رمضان في حياة أصحاب الهمم قد يختلف كثيراً، فجدولهم به الكثير من المبادرات الخيرية والتواصل الاجتماعي والابتسامة المتفائلة التي لا تفارق محياهم، الأسماء كثيرة، وكلهم لديهم أفعالهم يفتخرون بها، فهي ذات همة عالية في العطاء الخيري، ومنهم عبد الله العتيقي الجنيبي، وسارة السناني، وعائشة الزبيدي، في ظل الاهتمام الكبير بهذه الفئة، حيث إن دولة الإمارات سباقة دوماً لتبني الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق أصحاب الهمم بشكل خاص، فتبنت وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة للعام 2008، فكانت من أوائل الدول التي صادقت عليها في فبراير 2009، ولم تكن هذه المصادقة شكلية، بل إن الدولة عملت على تفعليها في المجتمع الإماراتي ودعمتها بالقوانين والمبادرات العملية، لتغدو واقعاً ملموساً يؤثر إيجاباً في الحفاظ على حقوق أصحاب الهمم وحمايتهم.