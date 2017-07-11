«أرامكو» تتوقع نقص إمدادات النفط مع تراجع الاستثمارات والاكتشافات الجديدة

عواصم (رويترز)

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمس، إن العالم ربما يكون متجهاً صوب نقص إمدادات النفط في أعقاب انخفاض حاد في الاستثمارات وقلة اكتشافات النفط التقليدي الجديدة. وذكر الناصر في مؤتمر في إسطنبول أن مصادر النفط الصخري والطاقة البديلة عامل مهم للمساهمة في تلبية الطلب المستقبلي، ولكن من السابق لأوانه افتراض أنه يمكن تطويرها سريعاً لتحل محل النفط والغاز.

وقال: «على سبيل المثال إذا نظرنا لوضع إمدادات النفط على المدى الطويل فإن الصورة تثير قلقاً متزايداً».

وتابع: «المستثمرون الماليون يحجمون عن تقديم الاستثمارات الضخمة اللازمة للتنقيب عن النفط والتطوير على المدى الطويل والبنية التحتية المرتبطة بذلك».

وفقدت استثمارات بنحو تريليون دولار بالفعل منذ بدء تراجع أسعار النفط في 2014. وقال ناصر إن الدراسات أظهرت أن العالم بحاجة إلى إنتاج جديد قدره 20 مليون برميل يومياً لتلبية نمو الطلب وتعويض أثر التراجع الطبيعي للحقول المطورة خلال السنوات الخمس المقبلة.