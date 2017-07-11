300 % نمو إيرادات «الخليج للملاحة» بحلول 2021

يوسف العربي (دبي)

تعتزم شركة الخليج للملاحة القابضة، زيادة إيراداتها السنوية بنسبة 300%، ومضاعفة حجم أسطولها 3 مرات، ليصل إلى 36 سفينة بحلول العام 2021، بحسب خميس جمعة بوعميم، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد بوعميم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس للإعلان عن العلامة التجارية الجديدة للشركة، أنه لا يوجد لدى شركة «الخليج للملاحة القابضة» أي تعاملات مع السفن أو الموانئ القطرية، مشيراً إلى أن عمليات الشركة تمضي على نحو طبيعي ولم تتأثر بقرار المقاطعة، وأن الشركة ملتزمة ما يصدر عن الجهات المختصة في الدولة.

وأوضح أن المسارات البحرية المعتادة للشركة تتركز حول حركة الشحن من الموانئ البحرية في الإمارات والسعودية إلى شرق آسيا وإلى أوروبا، وأن الموانئ القطرية لا تمثل وجهة لأي من سفن الشركة.

وأكد أن الشركة ستعلن قريباً توسعات كبرى في سوق أبوظبي لمواكبة الطلب المتنامي في قطاع الشحن في العاصمة.